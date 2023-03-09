Edirne´de 'kaçakçılık' operasyonu: 9 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada düzenledikleri operasyonlarda 76 oto yedek parçası, 77 litre kaçak içki, 7 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 100 elektronik sigara, 3 robot süpürge, 5 bilgisayar dağıtıcısı, 1 TV box ve 1 keyboard ele geçirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-09 11:40:45



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