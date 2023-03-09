Edirne'de 1 haftada 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, son 1 haftada; hakkında yakalama kararı olan, 9'u yabancı uyruklu 30 şüpheli ile askeri suçlardan aranan 45 kişi olmak üzere toplam 75 kişiyi yakaladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-09 11:42:15



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