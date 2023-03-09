Prof. Dr. Bekler: Artık depremi bekliyoruz, umarım iyi karşılarız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Bekler: Artık depremi bekliyoruz, umarım iyi karşılarız

DHA

Prof. Dr. Bekler: Artık depremi bekliyoruz, umarım iyi karşılarız


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, beklenen Marmara depremiyle ilgili, "Belirli gerilmeler var. Bunun zamanını tabii bilemiyoruz ama şimdiye kadar bizim bütün hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Artık depremimizi bekliyoruz. Bir şekilde bu depreme bir misafir gözüyle bakmıyoruz ama deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılarız" dedi.
Edirne´nin Keşan ilçesinde kaymakamlık, belediye, Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle `Keşan 1´inci Deprem Çalıştayı´ düzenlendi. Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu´nda gerçekleştirilen çalıştaya, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerek bölgede, gerekse bölgenin etkilediği veya tüm fayların etkileyeceği bölgelerin deprem programlarının yoğun bir şekilde başladığını söyledi. "Başta belediyeler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere programlar yapılıyor" diyen Prof. Dr. Bekler, şunları söyledi:
"Keşan Belediyesi´nin ilk defa yaptığı bu organizasyon çok değerli. Marmara Denizi´ne kıyısı olan kentler, özellikle de Kuzey Anadolu Fayı´nın Marmara Denizi içerisindeki uzantılarının üretebileceği depremlerden oldukça fazla etkilenecektir. Dolayısıyla şehirlerimizin, kentlerimizin durumu nedir, deprem yoğunluğu son 100 yıl içerisinde artış gösteriyor mu, faylarımızın durumu nedir, bunların tanımlamalarını yapıyoruz. Hangi büyüklükte depremlerle karşılaşmışız, gelecekteki muhtemel depremlerin nerelerde olacağı, özellikle de 1912 depremini oluşturan faydan ve 1912 depremini ele alacağız. Gelecekte benzer büyüklükte depremlerin bu bölgeyi ne kadar etkileme ihtimali var, onlardan bahsedeceğiz. Kentleşmenin öneminden bahsedeceğiz. Sadece zeminden değil, sadece depremden, faydan değil özellikle de bunlara yakın olan yerleşim alanlarının, bunların zararlarını minimize edebilmek açısından nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Daha doğrusu kamu kurum ve kuruluşları, yerel belediyeler, vatandaşlar yani bu organizasyonun içerisinde tüm bunlar konuşulacak. Afet öncesi, afet anı, afet sonrası ve ağırlıklı olarak deprem ele alınacak."
`BENZERİ DEPREMLERİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE GÖRECEĞİZ´
Deprem konusunun hafızalarda canlı tutulmak zorunda olunduğunu ifade eden Prof. Dr. Bekler, "Deprem olsun veya olmasın bu tür organizasyonları umarım hep canlı tutarız. Canlı tutmak zorundayız çünkü bizim deprem hafızamız zayıf. Bu hafızayı devamlı ayakta tutacak da bir depremin olması değil. Oturup bir depremi beklemek bizlere de vatandaşlara da kurumlara da ters olmaması gerekiyor. Hazırlıkların şu ana kadar yapılmış olması gerekiyor. En azından ne durumdayız, onu görmek açısından bu tip organizasyonları ben çok önemli buluyorum. Bugün de malum Erdek´te 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yine oradaki tarihi faylardan birinin ürettiği depremlerden bir tanesiydi. Benzeri depremleri önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Fayların aktif olarak çalıştığını gösteriyor. Bu bir insanın kalbinin atmasına benziyor. Ona atma diyemiyorsunuz, faya da çalışma diyemiyorsunuz. Her sistem, kendi yakın çevresindeki sisteminin üzerinde bir gerilme oluşturur. 99 depreminde bunu gördük, 6 Şubat depremlerinde bunu gördük" dedi.
`DEPREM KAPIMIZI BİR KERE ÇALACAK´
Prof. Dr. Tolga Bekler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgedeki farklı fayların da statik dengesini bozmuş durumda olduğunu kaydederek, "Genel itibarıyla Anadolu´nun genel bir tektonizmasını, o durağan tektonizmasını ya da standart çalışan bir tektonizmayı bozdu. Zaman açısından bir şey söylememiz mümkün değil ama bu fayların ne kadar hızlı, ne kadar aktif, ne kadar düzensiz çalıştığının da göstergesi bu. Keşan başta olmak üzere, Tekirdağ olsun, Marmara kıyıları olsun, Kuzey Anadolu Fayı´nın farklı geometrik segmentlerine oldukça yakın. Belirli gerilmeler var. Bunun zamanını tabii bilemiyoruz ama şimdiye kadar bizim bütün hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Artık depremimizi bekliyoruz. Bir şekilde bu depreme bir misafir gözüyle bakmıyoruz ama deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılarız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-03-09 12:57:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığa karşı denetim yapıldı
YEREL HABERLER Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığa karşı ...
Edirne'de çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi ...
Edirne'de 1 haftada 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 1 haftada 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne´de 'kaçakçılık' operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne´de 'kaçakçılık' operasyonu: 9 gözaltı
Sanatçı Kadın Akademisyenler 4. Ulusal Karma Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Sanatçı Kadın Akademisyenler 4. Ulusal Karma Sergisi ...
Evleri yıkılınca oyuncak piyanosu kırılan Mutiya'nın hayali piyanist olmak
YEREL HABERLER Evleri yıkılınca oyuncak piyanosu kırılan Mutiya'nın ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Depremzede çift Edirne'de evlendi
YEREL HABERLER Depremzede çift Edirne'de evlendi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirneli kadınlardan depremzedeler için kermes
YEREL HABERLER Edirneli kadınlardan depremzedeler için kermes
Edirne'de geliri depremzedelere bağışlanacak sergi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de geliri depremzedelere bağışlanacak sergi ...
Edirne'de alt katında iş yeri olan binalarda deprem riskine karşı denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de alt katında iş yeri olan binalarda deprem ...
Depremde ölen kadınlar için 'sessiz' 8 Mart yürüyüşü
YEREL HABERLER Depremde ölen kadınlar için 'sessiz' 8 Mart yürüyüşü
Edirne'de afetzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de afetzedeler yararına kermes düzenlendi
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Kadınlar birçok sektörde mesleklerini başarıyla sürdürüyor
YEREL HABERLER Kadınlar birçok sektörde mesleklerini başarıyla ...
Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak ...
Edirne'de sis, görüş mesafesini düşürdü
YEREL HABERLER Edirne'de sis, görüş mesafesini düşürdü
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına ...
Edirne'de 17 şişe kaçak içki ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 17 şişe kaçak içki ve çok miktarda kaçak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.