Marmara için `kuvvetli yağış´ ve `fırtına´ uyarısı (2)



LODOS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için lodos fırtınası uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın; Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yarın, güney (lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-10 15:28:09



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