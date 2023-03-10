Edirne´de suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de organize suç örgütlerine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle organize suç örgütlerine yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Kentteki 12 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, biri üzerinde seri atış aparatı bulunan 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 10 şarjör, 2 av tüfeği ile 114 mermi ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-03-10 16:22:30
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