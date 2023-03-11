Cezaevinden çıkan eşiyle tartışıp evi yakan kadın, tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde cezaevinden yeni çıkan eşi Cüneyt Taner ile tartışıp, evi ateşe veren Hatice Taner, tutuklandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak´ta tek katlı bir evde meydana geldi. Edirne Kapalı Cezaevi´nde `yağma´ ve `kasten yaralama´ suçlarından yaklaşık 10 yıl yattıktan sonra tahliye olan Cüneyt Taner, eşi Hatice Taner´in yaşadığı eve geldi. Evde çift arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Hatice Taner, piknik tüpünü yakıp, kanepenin üzerine bıraktı. Tutuşan kanepedeki alevler, kısa sürede yayıldı, tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından Hatice Taner, polis tarafından gözaltına alındı.
`Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Hatice Taner, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-03-11 14:11:48
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