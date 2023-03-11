Edirne'de 1363 TOKİ konutunun hak sahipleri belli oldu



Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında, Edirne'de yapılacak 1363 konutun kura çekimleri tamamlandı.

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde, Türkiye genelinde, TOKİ tarafından '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Edirne merkez ve ilçelerinde yapılacak 1363 konutun hak sahiplerini belirlemek için noter huzurunda kura çekildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine; TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ile çok sayıda kişi katıldı. Kura, şehit yakını, gazi ve engellilerin başvurduğu kategoriyle başladı.

TOKİ konutları için başvuran 18 bin 662 kişiden; Edirne merkez Hadımağa mevkisinde 120, Keşan ilçesi Yeni Mahalle'de 293, Yenimuhacır Mahallesi'nde 156, Enez ilçesinde 142, Süloğlu ilçesinde 120, Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde 106, Kırcasalih beldesinde 90, İpsala ilçesi Bayrambey Mahallesi'nde 60 olmak üzere toplamda 1087 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. İpsala ilçesi, Esetçe ve Yenikarpuzlu mahalleleri ile Meriç ilçesi Subaşı köyünde inşa edilecek toplam 276 konut için ise katılım az olduğu için hak sahiplerinin kura çekimi yapılmadan belirlendiği açıklandı.

İlk kurayı çeken AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, çekilişin hayırlı olmasını dileyerek, "Rabb'im sağlıkla sıhhatle huzurla içinde oturmayı nasip etsin" dedi.

Aksal'ın kurada çektiği isim, çekilişe şehit ailesi kontenjanından katılan Ahmet Çağlayan oldu.

Engelli oğlu Emrah Kütükler adına katılan Sibel Sana, kurada oğlunun adı okununca çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Engelli oğlum var. Oğlum için kuraya katılmıştım. Kiradaydı, durumu kötü. Allah, Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin. Çok sevindim" dedi.

Gazi kategorisinden katılan Mehmet Yıldırım ise çekiliş sonucu adının çıkmasına sevindiğini söyleyerek, "Kendi evim yok. Daha önce ilk çekilişe katılmıştım. Çıkmıştı ama ben vazgeçtim, o parayla tarla aldım. Bu sefer kısmetmiş" dedi.

Yıldırım´ın eşi Sabahat Yıldırım da "Çok sevindim. Torunum için sevindim. 16 yaşında erkek torunum var. Çok istedi. Onun şansına oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-03-11 16:02:50



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