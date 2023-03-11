Keşan'da orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesine bağlı Şabanmera köyündeki ormanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü; 4 dönüm alan zarar gördü.

Keşan'ın Şabanmera köyündeki Tekirepe mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-11 17:35:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.