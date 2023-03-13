Edirne´de otomobilde 3 suikast silahı ele geçirildi; sürücü tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, şüpheyle durdurulan otomobilde suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış 3 tabanca ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü A.A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada; suikast silahı olarak bilinen, seri numaraları kazınmış, Glock marka 3 tabanca ile 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirdi. Sürücü A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-13 17:35:50



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