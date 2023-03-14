Edirne´de otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı (2)

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne´nin Keşan ilçesinde otomobilin, yolcu minibüsüne çarptığı ve üniversite öğrencileri dahil 1´i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. (DHA)Ünsal YÜCE/KEŞAN (Edirne), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-14 18:29:55



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