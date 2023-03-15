Çatı katından çeyiz eşyası çalan şüpheli tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, müstakil evin çatı katından çeyiz eşyası çalan, kimliği parmak izinden belirlenip gözaltına alınan Mustafa Yulu (37), tutuklandı.

Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Medya Caddesi'nde müstakil bir evin çatı katından S.D. adlı kadına ait çeyiz eşyaları çalındı. İhbarla adrese sevk edilen polis, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan parmak izi çalışmasında, çeyiz eşyalarını 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Mustafa Yulu'nun çaldığı tespit edildi. Yenimescit Mahallesi'nde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Yulu'nun, evinde ele geçirilen çeyiz eşyaları ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa Yulu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-15 11:05:15



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