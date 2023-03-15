Prof. Dr. Kadıoğlu: İklim değişikliği afetlerin sayısı ve süresini artırıyor



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Profesörü Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği mevcut problemlerimizi de artırıyor. Normalde sel, dünya var olduğundan beri sürekli var olan bir olay. Kuraklık da vardı ama iklim değişikliği bunların sayısını ve süresini artırıyor" dedi.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 29'uncusu Edirne'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve davetliler katıldı. Toplantıda; VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar enerji verimliliği hakkında konuşmalar yaptı.

'ENERJİ VERİMLİLİĞİ BEKA PROBLEMİ'

Toplantıya videokonferansla katılan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Enerji verimliliği, bir ülkenin beka problemi, büyük bir ekonomik problemi. İklim değişikliği, bizim mevcut problemlerimizi de arttırıyor. Yani normalde sel dünya var olduğundan beri sürekli var olan bir olay, kuraklık da vardı. Ama iklim değişikliği bunların sayısını ve süresini arttırıyor. İklim değişikliğiyle ne kadar mücadele edersek, bu afetlerle de mücadele etmiş oluyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsanız, afetlerle mücadele etmek istiyorsanız sonuçta kullandığınız fosil yakıtlara dikkat etmek zorundasınız" diye konuştu.

'DEPREMİN ARDINDAN BATI İLE DOĞU ARASINDAKİ GELİR UÇURUMU BÜYÜYEBİLİR'

Verimder İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti konusuna değindi. Alkin, depremlerle bölgede Doğudan batıya büyük göçün yaşandığına dikkat çekerek, "Bölgeden göçler başladı ne yazık ki. Bundan dolayı batıdan doğuya doğru bankacılık faaliyetleri düşüşe geçecek. Bunun yanında sadece insanlar göç etmiyor. Kabiliyetler göç ediyor, tecrübe göç ediyor, iş insanlığı, yatırımcılık göç ediyor. O nedenle batı ile doğu arasında maalesef ülkenin gelir dağılımı uçurumu daha da büyüyebilir. Bunu GAP projesinde olduğu gibi bir entegre bölge planlamasıyla çözmek mümkün müdür diye sorarsanız, bir iktisatçı olarak cevabım, hayır" dedi.

'YAPI STATİĞİNDE ISI YALITIMI ÇOK ÖNEMLİ'

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz da yapı statiğinde ısı yalıtımına önemli katkısı olduğunu anlatarak, "Bir bina inşa edilirken mutlaka ilgili yönetmeliklere göre inşa edilmeli. Statik anlamda doğru bir bina dizayn ederken, bu binayı özellikle doğru ürünlerle dış kabuktan yalıtırsak binada yaşayan insanlar termal konfora ulaşıyor. İçeride oluşan sağlıklı ısı dağılımı, yapıda oluşan nem birikintilerinin dış ortama suya dönüşmeden buhar formunda atılmasını sağlıyor. Hem içeride nem, rutubet ve küf birikimleri yaşamıyoruz, hem de rutubetin birikmesi sonucu kolon ve kirişlerde oluşabilecek korozyonun önüne geçmiş oluyoruz. Yapısal anlamda donatıların incelmesi engelleniyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-15 17:50:32



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