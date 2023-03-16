Edirne'de sağanak etkili oldu

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Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün sağanak uyarısında bulunduğu bölgeler arasında bulunan Edirne´de gece yarısı başlayan yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sabah araçlarıyla işe gitmek isteyenler güçlük yaşadı. Trafik ekipleri önemli noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, yağışın gün içinde de yer yer devam edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-03-16 11:26:12



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