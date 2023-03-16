Edirne'de sağanak etkili oldu

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün sağanak uyarısında bulunduğu bölgeler arasında bulunan Edirne´de gece yarısı başlayan yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sabah araçlarıyla işe gitmek isteyenler güçlük yaşadı. Trafik ekipleri önemli noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, yağışın gün içinde de yer yer devam edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-03-16 11:26:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.