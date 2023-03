Kırkpınar başpehlivanlığı ve altın kemeri alınan Şimşek, yürütmeyi durdurma kararı aldı

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığı unvanı ve ödülleri, doping kontrol havuzundayken yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle iptal edilen Cengizhan Şimşek, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Şimşek, "Şimdi biz de tahkime gideceğiz. Tahkim gerekirse tekrardan dosyayı inceleyecek, ondan sonra kararını olumlu şekilde verecek Allah'ın izniyle. Biz Allah'ın adaletine inandık, her zaman da Allah'ın adaletine inanıyoruz. Altın kemer er meydanında alınır, masa başında alınmaz" dedi.

Edirne'de gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti.

KEMER BUGÜN TÖRENLE TAŞ'A VERİLECEKTİ

Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığı kemeri, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kararıyla Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle, finalde ikinci olan Mustafa Taş'a verilmesi planlandı. Bugün saat 14.30'da düzenlenecek tören, sabah saatlerinde Edirne Belediyesi'ne ulaşan 'yürütmeyi durdurma' kararıyla iptal edildi. Cengizhan Şimşek'in avukatları aracılığıyla başvurduğu idare mahkemesinin, kemerin Taş'a verilmesi kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.

'TARİHTE GÖRÜŞMEMİŞ BİR OLAY'

Konuyla ilgili alınan kararı değerlendiren başpehlivan Cengizhan Şimşek, 2010'dan bu yana tüm doping testlerinin elinde olduğunu, yer bildirimi nedeniyle verilen cezanın ise daha önce görülmemiş bir uygulama olduğunu söyledi. Şimşek, "2010'dan bugüne kadar bütün doping testlerim elimde. Avukatlarım İdare Mahkemesi'ne gitti, dopinglerimde falan hiçbir şey yok. Yer bildirimi olayı da tarihte hiç görülmemiş. Dünyada hiçbir yerde ev adresi bildirilmedi diye ceza verilmesi hiç görülmemiş bir şey, hiçbir spor dalında yok. Bir tek bende uygulanıyor nedense. Edirne'de testlerimi vermişim, Kumluca'da testlerimi vermişim, hepsi negatif. Şu an istesinler şu anda da veririm. İstedikleri yerimden alsınlar test, hiç sıkıntı yok. Benim her zaman alnım ak. Biz oralara kadar savaşarak geldik. Benim yaşadığım hayat da belli, yörük çocuğuyuz biz, köyden geliyoruz, köy çocuğuyuz biz. Dişimizi tırnağımıza takarak geldik buralara" dedi.

'TAHKİME GİDECEĞİM'

Alınan yürütmeyi durdurma kararının ardından Tahkim Kurulu'na gideceklerini ifade eden Şimşek, "Bizi haklı gören mahkemeye teşekkür ediyorum. Avukatlar ve hakimler dosyayı zaten inceledi. Herhangi bir doping testinden pozitif çıkma durumu yok. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararı aldılar, şimdi biz de tahkime gideceğiz. Tahkim gerekirse tekrardan dosyayı inceleyecek, ondan sonra kararını verecek, olumlu şekilde Allah'ın izniyle. Biz Allah'ın adaletine inandık, her zaman da Allah'ın adaletine inanıyoruz. Şu anda da antrenmanlarım devam ediyor, durmadan çalışıyorum" diye konuştu.

'ALTIN KEMER ER MEYDANINDA ALINIR, MASA BAŞINDA ALINMAZ'

Edirne Belediyesi'nde bugün düzenlenecek törene de dikkat çekip, rakibi Mustafa Taş'a da tepki gösteren Şimşek, "Bugün belediyede tören vardı, bu karardan sonra iptal oldu. Baktım herkes oradaymış, kemeri almak istemeyen adam gitmez oraya. Mustafa iki gün önceden gitmiş oraya kutlama yapmak için. Altın kemer er meydanında alınır, masa başına alınmaz" şeklinde konuştu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-16 14:21:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.