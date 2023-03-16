Edirne´de 14 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarma ve hudut birliklerince son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışan 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 hafta içinde Yunanistan´a kaçmak isteyen 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 11´i yabancı uyruklu, toplam 50 kişiyi yakaladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-16 17:20:20



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