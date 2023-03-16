Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 59 tabanca ele geçirildi; Bulgar çift gözaltına alındı



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak bir araçta yapılan aramada 59 tabanca ele geçirildi. Bulgaristan vatandaşı çift gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a gidecek bir araçta yüklü miktarda silah olduğunu belirledi. Çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen aracı durduran ekipler, muhtelif yerlere gizlenmiş, 9 milimetre çapında 59 tabanca, tabancalara ait 59 şarjör ele geçirildi. Araçtaki Bulgaristan vatandaşı Y.I.D. ile eşi N.N.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-03-16 17:53:29



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