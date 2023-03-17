Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle havaya ateş etmek isteyen O.P., yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral´ı (27) yüzünden vurarak ağır yaraladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Kalebayırı Caddesi´nde meydana geldi. Caddede iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında O.P., olay yerine geldiği taksiden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle iddiaya göre havaya ateş etmek istedi. O.P.´nin tüfeğinden çıkan saçmalar, yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral´ın yüzüne isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.P. kaçarken, ağır yaralanan Oral, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Turgay Oral, ilk müdahalesinin ardından Edirne´de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.
Polis olay yerindeki ruhsatsız av tüfeğine el koyarken, O.P.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-03-17 10:52:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.