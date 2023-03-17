Edirne´de FETÖ şüphelisi doktora gözaltı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis tarafından FETÖ/PDY´ye yönelik soruşturma kapsamında doktor H.G., polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelisi doktor H.G.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. H.G.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-17 12:37:44



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