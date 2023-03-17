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Sarıgül: Bizimle görüşmek isteyen tüm partilere kapımız açık

DHA

Sarıgül: Bizimle görüşmek isteyen tüm partilere kapımız açık


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ittifak konusunda kendileriyle görüşmek isteyen tüm siyasi partilere kapılarının açık olduğunu söyledi.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de basın toplantısı düzenledi. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde tüm siyasi partilere ittifaklar konusunda kapılarının açık olduğunu ifade eden Sarıgül, talep gelmesi halinde Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşebileceklerini ifade etti. Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayıdır. Bütün siyasi partilerle görüşmesini ve destek istemesini de doğal olarak karşılıyorum. Bizim görüşlerimize, katkılarımıza ihtiyaç duyar, bu yönde bir talebi olursa tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürüz. Bizim, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmelerimiz her zaman olumlu ve verimli olmuştur. Ülkemizin de yararına olmuştur. Biz, sorun değil; çözümün parçası olan bir siyasi partiyiz. Koltuk peşinde koşmayız ama Türkiye Değişim Partimizin de teşkilatlarını onore edecek, kucaklayacak bir yapı içerisinde çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Türkiye Değişim Partisi´nin beklentileri, halkımızın beklentilerinin ne olduğunu biz biliyoruz. Bu sorumluluk içerisinde mutlaka hareket edeceğiz. Türkiye Değişim Partisi, sorunun parçası değil; çözümün parçası olacak" dedi.
'KENDİNDEN SON DERECE EMİN BİR PARTİYİZ'
Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak devletimizi yönetmeye talip bir partiyiz. Ülkemizin içeride huzurlu, dışarıda da onurlu olmasını isteyen bir siyasi partiyiz. Kendinden son derece emin bir siyasi partiyiz. Bizimle görüşmek isteyen, görüşlerimiz farklı olsa da bütün siyasi partilerle görüşürüz. Bütün siyasi partilere kapılarımız açıktır ama partimizin ilkelerini, prensiplerini, görüş ve düşüncelerini bizimle görüşmek isteyen ittifaklara en iyi şekilde anlatırız ve herhangi bir konu olursa TDP Meclis Üyesi ve MYK´sı bu konuda kararlarını en iyi şekilde alacaktır" diye konuştu.  
'PARTİ YÖNETİCİLERİMİN GÖNLÜNÜ ALMADAN BİR YERE ADAY OLMAM'
Kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise ilk sözün partililerinde olduğunu kaydeden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül´ün partisi değil; binlerce arkadaşımızın alın teri ve emeğiyle kurulan bir siyasi parti. Mustafa Sarıgül olarak Türkiye´nin en genç milletvekili oldum, başkanlık divanında görev aldım. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Benim nereye gideceğime ben karar veremem, parti teşkilatlarımız karar verir. Ben, bir il, ilçe başkanımın, genel merkez yöneticimin kalbini ve gönlünü almadan hiçbir yere aday olmam söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
'O HELİKOPTERLERİ VEREN AMERİKA'DIR'
Irak´ın kuzeyinde Türkiye sınırına 60 kilometre mesafedeki Duhok kentinde terör örgütü PKK mensubu 7 kişinin öldüğü helikopter kazasına da değinen Sarıgül, "Bir örgüt, helikopteri nereden buldu? Bu helikopter varsa durum son derece vahimdir. Bunu çok önemli ölçüler içerisinde değerlendirmemiz lazım. İstihbarat güçlerinin buna çok detaylı bir şekilde bakması lazım. Ama ben, o helikopterin nereden geldiğini biliyorum. O helikopterin nasıl geldiğini tahmin edebiliyorum. Hiçbir siyasi parti genel başkanının, muhalefet partisinin söylemeye dahi cesaret edemediği bir konuyu Edirne´den bütün ulusum ile paylaşmak istiyorum. Kürt ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika´dır. Dünyanın neresinde bir savaş varsa, o savaşın arkasında en büyük terör örgütü Amerika´dır. O nedenle de sınırlarımızda bu olayları çıkaran, bize karşı silah doğrultan, o helikopterleri de veren Amerika´dır" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2023-03-17 16:58:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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