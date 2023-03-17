5 yaşındaki Ebrar´ın kaybolan 80 bin lira değerindeki işitme cihazını minibüsçü buldu



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yaşayan doğuştan duyma engelli Ebrar Varlı´nın (5) hastaneden eve dönüşte kaybolan ve maddi değeri yaklaşık 80 bin lira olan işitme cihazı, bindiği minibüsün sürücüsü Serhat Top tarafından bulunarak, teyzesi Şerife Nur Varlı´ya teslim edildi.

Keşan´da doğuştan duyma engelli olan ve 26 aylıkken koklear implant ameliyatı olarak kulağına yaklaşık 80 bin lira değerinde cihaz takılan Ebrar Varlı, 8 Mart´ta ateşlenmesi üzerine teyzesi ve anneannesi tarafından Keşan Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedavi sonrası dönüşte şehir içi yolcu minibüsüne binen aile, daha sonra evlerine geldi. Aile evlerine geldiklerinde işitme cihazını tüm aramalarına rağmen bulamadı. Bunun üzerine aile S.S. 25 No´lu Şehir içi Keşan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne başvurarak, işitme cihazını kaybettiklerini söyledi. Minibüsçüler, araçlarında yaptıkları aramada cihazı bulamadı. Aile, sosyal medyadan ve yerel basından da olayı duyurarak, yardım istedi. Cihaz, kaybolduktan 10 gün sonra minibüsçü Serhat Top´a ait 22 M 4093 plakalı minibüste bulundu. Aile büyük sevinç yaşarken, bulunan işitme cihazı minik Ebrar´ın teyzesi Şerife Nur Varlı´ya teslim edildi.

`YENİDEN ALMAMIZ ÇOK GÜÇTÜ´

Şerife Nur Varlı, ateşlenmesi nedeniyle geçen 8 Mart´ta Yeğeni Ebrar´ı annesi ile Keşan Devlet Hastanesi´ne götürdüklerini belirterek, "Hastane dönüşü dondurma diye ağlamıştı ama biz hasta olduğu için almamıştık. Ağladığı sırada işitme cihazını düşürmüş ve biz bunu fark etmemişiz. Eve geldikten sonra fark ettik. Daha sonra hastaneye gittik, her yere baktık ama bulamadık. Daha sonra minibüsçü bir ağabeyin yanına giderek kaybettiğimiz cihazın fotoğrafını kendisine attım. Sürekli aradık, bulup bulmadıklarını sorduk ama bugün bizi arayıp bulduklarını söyledi ve bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Yeğenim işitme engelli. Kendisine doğduğunda yüzde 96 işitme engelli tanısı konulmuştu. Edirne´de 5 yıldır tedavi görmekte. 2 yaşındayken koklear implant ameliyatı oldu. Cihaz takıldı ancak o cihazla yeteri kadar iyi duymuyordu. Biz de 1 ay önce Ebrar´a başka bir cihaz aldık. Bu cihazın maddi değeri geçen ay 60 bin liraydı. Şu an 78 bin lira. Bizim için zorlayıcı bir miktar. Ablam Nermin Varlı asgari ücretle fabrikada çalışıyor. Yatalak babamıza bakıyor. Ben de okuyorum. Yeniden almamız çok güçtü" dedi.

`CİHAZI SAHİBİNE TESLİM ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ´

Minibüs şoförü Serhat Top da kaybedilen işitme cihazını ilk yaptıkları aramada bulamadıklarını ifade ederek, "O gün bize 2 No´lu araçlarda unuttuklarını söylemişlerdi. Fakat bugün kendi aracımda cihazı buldum. Cihazı arayana ulaşarak fotoğrafından teyit ettirdim. Maddi değeri yüksek olan bu cihazı sahibine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Minibüslerde kaybolan eşyalarını vatandaşlarımız minibüs durağında bulabilir. İrtibat numaralarından bize ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-17 17:22:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.