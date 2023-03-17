Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı (2)

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GÖZALTINA ALINDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle havaya ateş etmek isterken, yanında bulunan arkadaşı Turgay Oral´ı yüzünden vurarak ağır yaralayan O.P., polis tarafından Yeni Mahalle´de yakalanarak, gözaltına alındı. O.P.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-17 17:27:45



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