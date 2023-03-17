Edirne'de, 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü insan kaçakçısı yakalandı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, insan kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş 28 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Y., jandarma tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İl Merkez Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına insan kaçaklığı suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü E.Y.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-03-17 18:10:58



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