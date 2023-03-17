Edirne'de, 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü insan kaçakçısı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de, 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü insan kaçakçısı yakalandı

DHA

Edirne'de, 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü insan kaçakçısı yakalandı


Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, insan kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş 28 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Y., jandarma tarafından yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İl Merkez Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına insan kaçaklığı suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü E.Y.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-03-17 18:10:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı (2)
YEREL HABERLER Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de konuştu:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de konuştu:
5 yaşındaki Ebrar´ın kaybolan 80 bin lira değerindeki işitme cihazını minibüsçü buldu
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Ebrar´ın kaybolan 80 bin lira değerindeki ...
Edirne'de biyolojik artıma tesisinde arıtılacak su tarımsal amaçlı kullanılacak
YEREL HABERLER Edirne'de biyolojik artıma tesisinde arıtılacak su ...
Sarıgül: Bizimle görüşmek isteyen tüm partilere kapımız açık
YEREL HABERLER Sarıgül: Bizimle görüşmek isteyen tüm partilere ...
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü mesajları
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü ...
Trakya'daki camilerde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Trakya'daki camilerde depremde hayatını kaybedenler ...
Edirne'de camiler ramazan ayına hazırlandı
YEREL HABERLER Edirne'de camiler ramazan ayına hazırlandı
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli meslek elemanlarına psikososyal destek eğitimi
YEREL HABERLER Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ...
Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik işbirliği ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne´de FETÖ şüphelisi doktora gözaltı
YEREL HABERLER Edirne´de FETÖ şüphelisi doktora gözaltı
Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 ...
Bulgar Sveti Georgi Kilisesi´nin papazı Alexander Çıkırık hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bulgar Sveti Georgi Kilisesi´nin papazı Alexander ...
Edirne'de müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de müşterilerinin hesabından para çeken banka ...
Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor yakalandı
Edirne'de fuhuş operasyonunda 8 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de fuhuş operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı
YEREL HABERLER Kavgada tüfekle havaya ateş etmek isterken, yanındaki ...
Edirne'de Mehmet Akif Ersoy'un eserleri müzikseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Edirne'de Mehmet Akif Ersoy'un eserleri ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne merkezli FETÖ'nün güncel finans yapılanması operasyonunda 7 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ'nün güncel finans yapılanması ...
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 59 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 59 ruhsatsız tabanca ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.