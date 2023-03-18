Trakya'da, Çanakkale şehitleri anıldı



Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZAbdullah YALÇIN/EDİRNETEKİRDAĞ, (DHA)TRAKYA'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi. Edirne'de, Çanakkale'nin ardından Türkiye'nin en büyüklerinden olan tarihi Askeri Hastane Şehitliği'nde, Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'nda, Kırklareli'de ise şehitlikte düzenlenen törenlerle şehitler anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle, Edirne´deki törenler, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde yapıldı. Törene Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile askeri personel, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenkler konulmasının ardından başlayan tören, saygı duruşunda askerlerin saygı atışı yapması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından şehitler için dua okundu. Vali Vekili Sıdkı Zehin, anıt şeref defterini imzalayıp, şu sözleri yazdı:

"Ülkemizin bekası ve milletimizin birliği uğruna, canını feda eden Aziz Şehitlerimiz! Hilalin gölgesinde müsterih olunuz ki Türk milleti olarak birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla; emanetinizi yani mübarek vatan topraklarını, istiklal ve istikbalimizi canımızdan aziz bilerek yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından Zehin ve beraberindekiler, şehitlerin anıtına karanfil bıraktı. Anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi´ndeki programla devam etti.

TEKİRDAĞ'DA 18 MART

Tekirdağ'daki tören ise Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ak Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve kurum müdürleri katıldı.

Şeref defterini imzalayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Vatanımızda özgürce yaşamamızı sağlayan Çanakkale ruhunu ebediyen yaşatacak, ecdadımızın yaptığı fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacak. Milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi 108´inci yıl dönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canını feda eden Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

KIRKLARELİ'DE ŞEHİTLİK'TE TÖREN

Kırklareli'de de Çanakkale şehitleri için şehitlikte tören düzenlendi. Törene Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile birçok kişi katıldı. Çelenk konulmasıyla başlayan törende şehitler anısına saygı atışı yapıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Ardından Güler, anı defterini imzaladı. Kırklareli'ndeki anma töreni Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-uğur AKAGÜNDÜZ-Abdullah YALÇIN

2023-03-18 12:34:52



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