Trakya'da, Çanakkale şehitleri anıldı (2)



KEŞAN´DA TÖREN

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle Edirne´nin Keşan ilçesinde tören ve program düzenlendi. Keşan Asri Mezarlık´ta bulunan şehitlikteki törene; Uzunköprü Kaymakamı ve Keşan Kaymakam Vekili Onur Kökçü, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan 4´üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, askeri erkan ile şehit yakınları katıldı. Şehitlik Anıtı´na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Üsteğmen Faruk Polat´ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Uzunköprü Kaymakamı ve Keşan Kaymakam Vekili Onur Kökçü, Şehitlik Defteri´ni imzaladı. Şehit kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Tören, İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından okunan duanın ardından sona erdi.

Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Konferans Salonu´ndaki program da saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci seçilenler okunarak, ödül töreni gerçekleştirildi. Program, Keşan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan `Bir Destandır Çanakkale´ isimli oratoryonun sunumuyla sona erdi.Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-18 15:03:37



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