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Edirne'de 15 üye ile kurulan kadın kooperatifi, dünya markalarına çanta üretiyor

DHA

Edirne'de 15 üye ile kurulan kadın kooperatifi, dünya markalarına çanta üretiyor


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 2 yıl önce 15 kadınla kurulan 'Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi', bugün 800 üyesiyle dünya markalarına çanta ve giysi üretiyor. Adeta fabrika gibi çalışan, tamamı ev kadınlarından oluşan kooperatifin başkanı Fatma Akay, "Çalıştığımız firmalar, dünyada ünlü firmalar ve sıfır hata istiyor. Normalde el işinde hata oranı yüzde 40 derler, bizde bu oran yüzde 8. İyi iş çıkarıyoruz, belki de bu yüzden tercih ediliyoruz. Umarız daha da büyüyerek devam ederiz" dedi.
Edirne'de 2021 yılı Nisan ayında 15 kişiyle kurulan Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, bugün dünyaca ünlü markalara yaptıkları çanta ve giysilerle adından söz ettiriyor. Her yaştan kadının üye olabildiği kooperatifte öğrenciler, usta öğreticiler tarafından el becerilerine göre yönlendiriliyor. Küçük üretimlerle el yatkınlığı edinen öğrenciler, ilerleyen süreçte ürettikleri ürünlerin satışa sunulmasıyla para kazanmaya başlıyor.
Kooperatif başkanı Fatma Akay, 2 yılda 800 üyeye ulaştıklarını söyleyerek, ürünlerinin kalitesinden dolayı artık dünyaca ünlü markalara da çanta ve giysi üretmeye başladıklarını söyledi. Çalışmalarına Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam ettiklerini belirten Akay, "Burada biz, geleneksel el sanatlarıyla bir kooperatif oluşturduk. 'Emeğimiz Kazanıyor', Halk Eğitim Merkezi´nin bir projesiydi. Daha sonra kooperatif olduk. İlk başladığımızda mozaik, rölyef, Edirnekari derken bizim yolumuz çanta oldu. Gelen talepler çanta üzerineydi. Bu sefer hepimiz örgüye döndük. Dünyaca ünlü markalara çantalar, aksesuarlar, gömlekler için kenar süsleri üretiyoruz" dedi.
Çalışmalarını anlatan Akay, "Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan mekik oyası var. Mekik oyası çalışıyoruz. Onu bulmakta biraz zorlanıyoruz. Mekik bilen arkadaşlarımız artık çok az var. Talep ne gelirse biz onu yapıyoruz. Şimdi boncuk işine giriyoruz. Boncuk çantalar üreteceğiz. Ona da yaklaşık 4 firmayla başlayacağız. Siparişlerimiz geldi, onlara devam edeceğiz. Malzemelerini bekliyoruz" diye konuştu.
'ÇALIŞTIĞIMIZ FİRMALAR SIFIR HATA İSTİYOR'
Sadece kent merkezinde değil, ilçelerde de çalışan üyeleri olduğunu belirten Fatma Akay, "İpsala'da, Uzunköprü'de çalışan arkadaşlarımız var. Bunu sadece Edirne olarak düşünmeyin. Benim sınıfımda 50 öğrencim var. Dışarıda yapanlar, gelemeyen yaşlılarımız var. Evlerinde yapıyorlar. Bazen biz kontrole gidiyoruz, bazen haftada 1 onlar geliyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Umarız daha da büyüyerek devam ederiz. Talep var, gelen öğrencimiz de var ama başta ellerini görmemiz gerekiyor. Çünkü çalıştığımız firmalar, dünyada ünlü firmalar ve sıfır hata istiyor. Normalde el işinde hata oranı yüzde 40 derler, bizde bu oran yüzde 8. İyi iş çıkarıyoruz, belki de bu yüzden tercih ediliyoruz" dedi.
'KENDİ PARAMIZI KAZANMAK ÇOK GÜZEL'
Kooperatif kursiyerlerinden Nuray Guksu, sosyalleşirken kazanç da sağladıklarını belirterek, "Hem eğleniyoruz hem para kazanıyoruz. Ayrıca değişik arkadaşlar tanıdık. Bizim için çok güzel oldu. Çok bir para olmasa da şuradan çıktığımızda, bir markete girdiğimizde istediğimizi gönül rahatlığıyla alabiliyoruz. Eşlerimiz de veriyorlardı ama kendi paranı kazanmak ayrı bir güzel oluyor. O yüzden memnunuz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-03-20 10:13:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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