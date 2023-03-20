Edirne merkezli FETÖ operasyonda 3 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE ve İstanbul'da FETÖ/PDY´nin güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY´nin güncel finans yapılanmasına yönelik 17 Mart´ta Edirne merkez ve İstanbul´da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, P.P., H.P., İ.T., E.A., N.B., Z.Y. ve H.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 30 bin 795 lira, 1860 euro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Z.Y., P.P ve H.K. tutuklandı, H.P., İ.T., E.A. ve N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-03-20 17:16:24
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