Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski yarbay yakalandı (2)

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1 FETÖ ŞÜPHELİSİ DAHA YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi Y.Y., yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Y.Y., işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-21 17:37:53



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