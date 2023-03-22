Edirne´de uyuşturucu çetesine operasyonda 14 tutuklama



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, uyuşturucu imal ederek, ticaretini yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 36 kilo kokain, 2 kilo metamfetamin, 732 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar ve 3 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonların devamında organize suç örgütünde suça karıştıkları belirlenen 11 kişi daha jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 9´u tutuklandı. Takibi yapılan 2 şüpheliden 1´i Gürcistan´da yakalanarak, Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye´ye iadesi için talepte bulunuldu. Yurt dışında bulunan ve Bulgaristan vatandaşı olan diğer şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-22 10:49:09



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