Edirne'de nalburdan at arabası ile hırsızlığa 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki nalburdan malzeme çalıp, at arabası ile kaçan 1'i kadın 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.
Olay, 20 Mart'ta saat 08.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi'nde meydana geldi. At arabası ile nalbura gelen 1'i kadın 2 kişi, piyasa değeri 10 bin TL olan 40 metre uzatma kablosu ile 20 alçıpan ve 1 spiral makinesini çalıp, kaçtı. İş yeri sahibi E.K.'nin şikayeti sonrası polis, görüntülerden şüphelilerin Turhan Karaçoban ile Dudu Börek olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-03-22 11:23:41
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