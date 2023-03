Yunanistan´a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski yarbay E.T., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi, meslekten ihraç eski yarbay E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T., adliyeye sevk edildi. E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-22 16:14:08



