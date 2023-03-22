Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı (2)

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SINIRDA YAKALANAN 1 FETÖ ŞÜPHELİSİ DAHA TUTUKLANDI

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Y.Y. de tutuklandı. Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan Y.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski yarbay E.T. de tutuklanmıştı. (DHA)Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-22 18:47:59



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