Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri kapsamında; hudut birliklerinin de katılımı ile son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri son bir haftada hakkında yakalama kararı olan 14'ü yabancı uyruklu, 44 şüpheliyi de gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-23 14:07:18



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