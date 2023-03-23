Asfalt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de modernizasyonu devam eden Pazarkule Gümrük Kapısı'ndaki yol çalışmalarına asfalt taşıyan kamyonun lastiği alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyonun damper kısmı zarar gördü.

Kemal Düngel idaresindeki 06 GA 1927 plakalı asfalt malzeme yüklü hafriyat kamyonunun arka lastiği, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne geldiğinde alev aldı. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki yol çalışmalarına asfalt götüren Düngel, alevleri fark edip, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Aracın damper bölümünde zarara neden olan yangının söndürülmesinin ardından, önlem amacıyla kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-23 17:19:51



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