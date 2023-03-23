En geç iftarın yapıldığı Edirne'de, oruçlar dualarla açıldı



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)RAMAZAN ayında ilk günün en geç iftarını Çanakkale ile birlikte Edirne yaptı. Toplam 13 saat 55 dakika oruç tutulan kentte saatler 19.35'i gösterdiğinde eller semaya açılırken, yerel işletmeler de ilahi ve dualarla müşterilerini ağırladı.

Türkiye'de en geç iftar saatler 19.35'i gösterdiği sırada Çanakkale ile birlikte Edirne'de yapıldı. Toplam 13 saat 55 dakika oruç tutan Edirne'de vatandaşlar, iftar vakti yerel işletmelerin yolunu tuttu. İşletme sahipleri ise ilahi ve dualarla müşterilerini ağırladı.

'EDİRNE'DE İFTAR VAKTİNİ BEKLEMEK ÇOK KOLAY'

Edirneli restoran işletmecisi Bahri Dinar, Edirne'nin en son oruç açılmasına rağmen beklemenin zor olmadığını belirtti. Dinar, "En son iliz, orucun en geç açıldığı illerden bir tanesiyiz. Ama Edirne´de beklemek çok kolay. Neden? Edirne´de muhteşem Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli Camii, kapalı çarşı, `şunları gezeyim´ derken zaten zaman yetmiyor, bir bakıyorsunuz iftar vakti gelmiş. Edirne, diğer aylarda olsa da ramazan ayında daha çok ziyaretçisi olan kentlerin en başında geliyor. Bu yıl da ramazan bereketiyle gelecek. O yüzden bizler de ona göre hazırlığımızı yaptık. Dolu dolu, bereketli bir ramazan geçireceğiz" diye konuştu.

'ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIK'

Orucunu, kentin meşhur lezzeti ciğerle açan Recep Dural da Edirne'nin harika bir şehir olduğunu belirtti. Dural, "Edirne harika bir şehir. Selimiye´nin gölgesinde iftarımızı yapmak bizlere huzur ve mutluluk veriyor. En son açılan il ama burada zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. Zaman öyle çabuk geçti. Bugün Edirne ciğeri ve çorba ile orucumuzu açtık. Allah kabul etsin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ

2023-03-23 20:47:09



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