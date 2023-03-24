FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Ş.S., yakalandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda; Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Ş.S. yakalandı. Gözaltına alınan Ş.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-24 10:30:20



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