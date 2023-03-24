Edirne'de sis etkili oldu

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Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 50 metrenin altına düştü. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, yoğun siste adeta kayboldu.

Kentte sabah saatlerinde yoğun sisin etkili oldu. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ile birlikte 'Altın Üçgen' olarak adlandırılan Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'nin minareleri sis nedeniyle adeta kayboldu. Görüş mesafesinin bazı yerlerde 50 metrenin altına düştüğü kent merkezinde trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-03-24 11:20:58



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