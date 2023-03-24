Evdeki yangında tüp bebek için biriktirdikleri para da yanan çift, yeni yuvalarına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evdeki yangında tüp bebek için biriktirdikleri para da yanan çift, yeni yuvalarına kavuştu

DHA

Evdeki yangında tüp bebek için biriktirdikleri para da yanan çift, yeni yuvalarına kavuştu


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Havsa ilçesinde evde çıkan yangında tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin TL de yanan Hatun (39)Rasim Balcı (52) çifti, 1 yıl sonra yeni yuvalarına kavuştu.
Şerbettar köyünde HatunRasim Balcı çiftinin oturduğu evde, geçen yıl elektrik kontağında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çiftin tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin TL'nin büyük kısmı yandı. DHA'nın haberinin ardından Edirne Valiliği ve hayırseverler çift için harekete geçti; ev ve tüp bebek tedavisi için sözler verildi. Bu süreçte tüp bebek tedavisine başlayan çiftin yangından 1 yıl sonra da yeni evleri yapıldı.
'EVİMİZ İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU'
Nisan ayında evlerinin yandığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten Hatun Balcı "Para da gitti, her şey gitti. Fakat çok şükür hayırseverler, devletimiz, kaymakamımız birlik olup, yaptılar. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz, insanın her şeyi gidiyor. Hiçbir fotoğrafımız, hatıramız kalmadı ama iyiyiz. En azından evimiz yapıldı. Allah nasip ederse içine gireceğiz. Evimiz isteğimiz gibi oldu. Herkese teşekkür ederim ancak bu kadar olur. Sizin haberinizden sonra hayırseverlerin topladığı para ve kaymakamımız ile çok şükür bize ev yapıldı. Vali Bey de geldi. Herkes elinden geleni yaptı. İnşallah en kısa zamanda evimize geçeriz" dedi. Bu süreçte eşinin amcasının evinde kaldıklarını anlatan Balcı, "Tüp bebeği 2 defa denedik, olmadı. Bir daha da gitmedik. Tekrar elimizde olursa deneyeceğiz" diye konuştu.
'ŞUNU ANLADIM, İNSANLIK ÖLMEMİŞ'
1 yıllık sürecin sıkıntılı olduğunu fakat yine de mutlu olduklarını anlatan Rasim Balcı da "Evimiz için 3 kuruş da 5 kuruş da veren herkesten Allah razı olsun. 1 tuğla koyandan da razı olsun, 5 tuğla koyandan da razı olsun. Şunu anladım, insanlık ölmemiş. Bir verene, Allah bin versin. Valimiz devreye girmişti. Giden valimizden de Allah razı olsun. O da çok yardımcı oldu. Şimdikilerden de Allah razı olsun. Herkes yardımcı oldu, mutluyuz, sevinçliyiz. Evimizin çok az işlemleri kaldı. Bir de elektriğimiz bağlanmadı. İnşallah o da en kısa zamanda bağlanır. Sonra yavaş yavaş evimize geçmeye çalışırız. Evin aynı yerine yapıldı. Çok güzel, benim hoşuma gitti. İstediğimiz gibi oldu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-03-24 11:42:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de sis etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sis etkili oldu
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Bulgaristan'da anıldı
YEREL HABERLER İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Bulgaristan'da ...
Huzurevinin "altın sesleri"nden nağmeler
YEREL HABERLER Huzurevinin "altın sesleri"nden nağmeler
Edirne'de sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de sis etkili oluyor
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ...
Edirne'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
En geç iftarın yapıldığı Edirne'de, oruçlar dualarla açıldı
YEREL HABERLER En geç iftarın yapıldığı Edirne'de, oruçlar dualarla ...
Tır şoförleri iftarı sınır kapısında yaptı
YEREL HABERLER Tır şoförleri iftarı sınır kapısında yaptı
Ramazanın ilk gününde son iftar serhat kenti Edirne'de yapıldı
YEREL HABERLER Ramazanın ilk gününde son iftar serhat kenti ...
Asfalt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
YEREL HABERLER Asfalt yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
FETÖ şüphelisine Yunanistan sınırında gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisine Yunanistan sınırında gözaltı
Edirne'de atık ahşap malzemeler kullanılarak hazırlanan heykeller sergilendi
YEREL HABERLER Edirne'de atık ahşap malzemeler kullanılarak ...
Edirne'de asfalt malzemesi yüklü tır çıkan yangında hasar gördü
YEREL HABERLER Edirne'de asfalt malzemesi yüklü tır çıkan yangında ...
Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi ...
Edirne'de "Marmara Bölgesi Özel Olimpiyat Oyunları" düzenlenecek
YEREL HABERLER Edirne'de "Marmara Bölgesi Özel Olimpiyat Oyunları" ...
Keşan'da bazı köylerde "şebeke suyu ile tarımsal sulama" yapılması yasaklandı
YEREL HABERLER Keşan'da bazı köylerde "şebeke suyu ile tarımsal ...
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör ...
Edirne'de aranan 14 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de aranan 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 5 terör şüphelisi yakalandı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de dükkanlarını toplu duayla açan tarihi çarşı esnafı bereketli bir ramazan ayı diledi
YEREL HABERLER Edirne'de dükkanlarını toplu duayla açan tarihi çarşı ...
Ramazanda "iftar ile sahur arasına bir öğün koyun" tavsiyesi
YEREL HABERLER Ramazanda "iftar ile sahur arasına bir öğün koyun" ...
Edirne'de huzurevi sakinleri el sanatları atölyesinde huzur buluyor
YEREL HABERLER Edirne'de huzurevi sakinleri el sanatları atölyesinde ...
Restorasyonun sürdüğü Selimiye Camisi sınırlı sayıda ziyaretçiyle ramazanı karşıladı
YEREL HABERLER Restorasyonun sürdüğü Selimiye Camisi sınırlı sayıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.