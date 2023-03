Evdeki yangında tüp bebek için biriktirdikleri para da yanan çift, yeni yuvalarına kavuştu

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Havsa ilçesinde evde çıkan yangında tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin TL de yanan Hatun (39)Rasim Balcı (52) çifti, 1 yıl sonra yeni yuvalarına kavuştu.

Şerbettar köyünde HatunRasim Balcı çiftinin oturduğu evde, geçen yıl elektrik kontağında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çiftin tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin TL'nin büyük kısmı yandı. DHA'nın haberinin ardından Edirne Valiliği ve hayırseverler çift için harekete geçti; ev ve tüp bebek tedavisi için sözler verildi. Bu süreçte tüp bebek tedavisine başlayan çiftin yangından 1 yıl sonra da yeni evleri yapıldı.

'EVİMİZ İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU'

Nisan ayında evlerinin yandığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten Hatun Balcı "Para da gitti, her şey gitti. Fakat çok şükür hayırseverler, devletimiz, kaymakamımız birlik olup, yaptılar. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz, insanın her şeyi gidiyor. Hiçbir fotoğrafımız, hatıramız kalmadı ama iyiyiz. En azından evimiz yapıldı. Allah nasip ederse içine gireceğiz. Evimiz isteğimiz gibi oldu. Herkese teşekkür ederim ancak bu kadar olur. Sizin haberinizden sonra hayırseverlerin topladığı para ve kaymakamımız ile çok şükür bize ev yapıldı. Vali Bey de geldi. Herkes elinden geleni yaptı. İnşallah en kısa zamanda evimize geçeriz" dedi. Bu süreçte eşinin amcasının evinde kaldıklarını anlatan Balcı, "Tüp bebeği 2 defa denedik, olmadı. Bir daha da gitmedik. Tekrar elimizde olursa deneyeceğiz" diye konuştu.

'ŞUNU ANLADIM, İNSANLIK ÖLMEMİŞ'

1 yıllık sürecin sıkıntılı olduğunu fakat yine de mutlu olduklarını anlatan Rasim Balcı da "Evimiz için 3 kuruş da 5 kuruş da veren herkesten Allah razı olsun. 1 tuğla koyandan da razı olsun, 5 tuğla koyandan da razı olsun. Şunu anladım, insanlık ölmemiş. Bir verene, Allah bin versin. Valimiz devreye girmişti. Giden valimizden de Allah razı olsun. O da çok yardımcı oldu. Şimdikilerden de Allah razı olsun. Herkes yardımcı oldu, mutluyuz, sevinçliyiz. Evimizin çok az işlemleri kaldı. Bir de elektriğimiz bağlanmadı. İnşallah o da en kısa zamanda bağlanır. Sonra yavaş yavaş evimize geçmeye çalışırız. Evin aynı yerine yapıldı. Çok güzel, benim hoşuma gitti. İstediğimiz gibi oldu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

