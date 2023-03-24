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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücü Hasan Demir, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keşanİpsala kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Demir yönetimindeki 22 RF 527 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Erkan Haki idaresindeki SK 2757 BB çekici ve SK 5856 AJ dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Demir hafif yaralanırken, otomobilin ön kısmı hasar gördü. Hasan Demir, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2023-03-24 14:13:09



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