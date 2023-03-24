Hızlı tren hattı projesi çalışmalarında Osmanlı mezarları bulundu



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de devam eden HalkalıKapıkule Hızlı Tren projesi çalışmaları sırasında, Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi´nin bahçesinde Osmanlı dönemine ait mezarlar bulundu. Kurtarma çalışması başlatılan bölgede, ilk etapta 6 mezar taşı çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2019'da yapımına başlanan Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattı kapsamında Edirne kent merkezindeki çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tunca Nehri yanında bulunan Edirne Belediyesi'ne ait Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi´nin bahçesinde, kepçelerle yapılan kazılarda eski mezarlara rastlandı. Durumu fark eden işçiler yetkililere haber verdi. Edirne Müze Müdürlüğü'nden görevliler bölgeye gelerek incelemede bulundu.

İncelemede, mezarların Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. İlk etapta 6 mezarın taşının çıkarıldığı bölgede, müze ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Mezar taşlarının Müze Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alınacağı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-24 16:35:22



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