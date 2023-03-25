Edirne'de bir haftada 1 milyon 800 bin ecstasy hap ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 milyon 800 bin ecstasy hap ve 58 kilo 610 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 1 milyon 800 bin ecstasy hap, 36 kilo kokain, 16 kilo 981 gram esrar, 2 kilo 247 gram metamfetamin, 3 kilo 381 gram skunk, 1 gram eroin ve 9 tüp likit esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda, 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' suçlarından aranan 13 kişi ise gözaltına alınıp, adli makamlara teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-25 11:30:31



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