Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri, törenle anıldı



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

'26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 110'uncu yılında Edirne'de Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

DUALAR OKUNDU, KARANFİLLER BIRAKILDI

Şehitliğe çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu. İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un okuduğu duaların ardından Vali Vekili Zehin ve beraberindekiler şehit 100 subay ve 400 erin adlarının yazılı olduğu şehitliğe karanfiller bıraktı.

26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü programı, Halk Eğitim Merkezi'nde Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikle devam etti. Törende konuşan lise müdürü Tolga Ersoy, Şükrü Paşa komutasındaki askerlerin Edirne'yi Balkan Savaşı sırasında 155 gün kahramanca savunduğunu söyledi. Ersoy, "Bizler inanıyor ve biliyoruz ki; atalarımızın canlarını feda ettikleri bu topraklar, sonsuza kadar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak var olmaya devam edecektir" dedi. Tören, öğrencilerin hazırladığı 'Balkanların Gözyaşı' isimli gösteriyle son buldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-26 14:19:11



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