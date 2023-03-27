Edirne'de 3 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terör örgütü şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.S. ve F.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında açılmış dosya bulunduğu belirlendi.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri de merkezdeki 1'inci askeri yasak bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.T.'yi yakaladı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen A.T.´nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan 4 gün önce, güvenlik güçlerince Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan Ş.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-27 18:15:20



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