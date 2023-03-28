Edirne'de 3 terör şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.S. ve F.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında açılmış dosya bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri de merkezdeki 1'inci askeri yasak bölgede operasyon düzenledi. Operasyonda Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.T. yakalanıp gözaltına alındı. Teslim edildiği Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-28 15:07:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.