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Yunan polis Manolis: Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum

DHA

Yunan polis Manolis: Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum


Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapsi istenen Yunanistan polisi Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (29) tutuksuz yargılandıkları davada, Yunanistan mahkemesindeki ifadeleri geldi. Türkiye´de verdiği ifadeyi tekrarlayan Manolis, "Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum" dedi. Aheni Aohna da "Biz askeri yasak bölgeye girdiğimizin farkında değildik. Bilerek girmedik, bizi navigasyon o yola yönlendirdi" diye konuştu.
Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, nöbetçi sulh hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADI
Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum" dedi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de çiftin cep telefonları ile üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde, suç unsurlarına rastlanılmadı. Yargılanma giderleri ve güvence bedeli olan 50 bin TL ceza ile yurt dışına çıkış yasakları kaldırılan Valasoudis Manolis ile kız arkadaşı Aheni Aohna, ülkelerine döndü.
5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna hakkında, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün 5'incisi görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı, Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu'ndan 2 görevli duruşmayı takip etti.
Duruşmada sanıkların Yunanistan mahkemesinde ifadelerinin alınması talebine, cevap geldiği açıklandı. Sanık polis memuru Valasoudis Manolis, Evros Yunan İstinaf Savcılığı'na verdiği ifadesinde Türkiye'de verdiği ifadelerin tekrarladı. Manolis, "Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum" dedi.
Aheni Aohna'da, "Biz askeri yasak bölgeye girdiğimizin farkında değildik. Bilerek girmedik, bizi navigasyon o yola yönlendirdi" diye konuştu.
Yunan sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna Öfke de müvekkillerinin askeri yasak bölgeye bilerek, isteyerek girmediklerini ve suçsuz olduklarını belirten yazılı savunmasını mahkemeye sunup, beraatlerini talep etti. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2023-03-28 15:41:00

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