Üniversite öğrencilerinin 5 ayda ürettiği roket, Teknofest'te finalde



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)TRAKYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Meriç Roket Takımı, 5 ayda ürettikleri roket ile Teknofest'in 'Dikey İnişli Roket Yarışması'nın 'Atışa Hazırlık' aşamasında 2'nci olup, finalde yarışmaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi Multidisipliner Teknoloji Topluluğu bünyesinde kurulan 16 kişilik Meriç Roket Takımı, bu yıl Teknofest'te açılan 'Dikey İnişli Roket Yarışması'na, kendi ürettikleri roketle katıldı. Yarışmanın ilk aşaması olan 'Atışa Hazırlık' raporunda, roketi başarıyla bütünleştirip 100 puan üzerinden 88 alan takım, 56 üniversite takımı arasında 2'nci oldu. Ankara'da, 2-5 Nisan tarihlerinde TÜBİTAK'ın düzenleyeceği deneme atışlarına katılıp, sonra da finalde yarışacak öğrenciler, yarışmadan derece almayı hedefliyor.

'BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ'

Ankara'daki deneme atışlarına katılmadan önce öğrenciler, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Yarışmayla ilgili durumu anlatan takım kaptanı Ahmet Bekir Karakoç, "Buradaki hedefimiz ilerleyen gelecekte Türkiye'nin teknoloji anlamında daha da ileriye gitmesini sağlamak. Bu aşamada Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları var. Biz de aslında öğrenciler olarak onlara bir alt destek oluşturmuş oluyoruz. Ekip arkadaşlarımla beraber Teknofest'in ilk defa Türkiye'de ve dünyada düzenlenen 'Dikey İnişli Roket Yarışması'na katıldık. Bu sene de 2'ncisi düzenleniyor. Son aşama olan 'Atışa Hazırlık' aşaması raporunda 2'nci olduk. Arkadaşlarımın çok büyük emeği var" dedi.

Karakoç, amaçlarını da anlatarak, "Hedefimiz, yumuşak iniş yapmak. 3-4-5 Nisan'da Ankara'da TÜBİTAK'ın tesisinde, orada deneme atışlarını yapacağız. Ondan sonra da yarışma var. Yarışmada da 1'inci olmayı hedefliyoruz. Roketin yapım çalışmalarına kasım ayında başladık. Kasım ayında ekip kuruldu. Hemen çalışmalar başladık. Roketi çok kısa sürede ürettik. Roketi üretirken Edirne Valiliği ve rektörümüz bize çok yardımcı oldu. Kimse desteklerini esirgemedi" diye konuştu.

'5 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE ÜRETTİLER'

Takımın danışmanı Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Mustafa Arda da süreçle ilgili, "Öğrencilerimiz, mühendislik fakültesinin farklı bölümlerinden. Kendileri oldukça genç, 1'inci ve 2'nci sınıflarda öğrenim görmekteler. Ona rağmen büyük bir azim göstererek 5 ay gibi kısa bir sürede roketlerini tamamladılar, raporlarını teslim ettiler Teknofest'e. Bu aşamaları geçerek en son ATR, yani atışa hazırlık raporundan 88 puan alarak 2'nciliği alıp TÜBİTAK SAGE'de düzenlenecek olan deneme atışlarına katılma hakkı kazandılar. 2-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da deneme atışlarına katılacağız. Başarılı olursak yarışmaya katılmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, derece alıp 1'inci olmak ve üniversitemizin adını zirvede dillendirmek" ifadelerini kullandı.

'DERECE ALMALARINI BEKLİYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise öğrencilere güvendiğini belirterek, "Çok değerli dekan hocam, akademik danışman hocamla beraber mühendislik fakültesinde arkadaşlarımız kontrollü roket inişi yarışmasında 56 takım içerisinden 2'nci oldular. İnşallah finallere katılacaklar ve güzel bir derece almalarını bekliyoruz. Burada çok farklı disiplinlerden, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve yönetim bilişiminden genç arkadaşlar bir araya gelmişler, bir takım oluşturmuşlar ve ortaya bir eser sunmuşlar. Dolayısıyla bizi gelecek açısından umutlandıran bir şey olmuş" dedi.

'DÜNYA'DA SON YILLARIN EN ÖNEMLİ KONULARINDAN'

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aydoğdu da öğrencileri desteklediklerini ifade ederek, "Dikey inişli roket kategorisinde yarışmaya katılan takımımızın ürettiği roket modülünün belirli bir yükseklikten bırakılarak yere sorunsuz inmesi gerekiyor. Yani yer çekimi ivmesini dengelemesi gerekiyor. Bu da dünyada son yılların en önemli konularından bir tanesi. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz, ellerimizden geldiğince onların yolunu açmaya çalışıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-29 16:52:49



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