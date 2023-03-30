Edirne'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri B.Ö. ve E.V.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-30 13:43:58



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