Baskın yapılan evde balistik yelek, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi; 6 gözaltı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de polisin bir evde yaptığı aramada balistik çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Barutluk Mahallesi Sakarya Sokak´taki bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda balistik çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi, 80 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 44 sentetik hap, 1 kama ve 1 kasatura ele geçirildi. Polis, evde bulunan şüpheliler A.A., Y.G., S.A., R.Ş., B.K. ve Ö.D.´yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-30 16:51:32



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