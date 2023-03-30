İşitme ve konuşma engelli çift, birbirlerine işaret diliyle 'Evet' dedi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, hayatlarını birleştiren işitme ve konuşma engelli Türkan Külçe (18) ile Bülent Meriç (34), nikahta birbirlerine işaret diliyle 'Evet' dedi.
Keşan ilçesinde, aileleri aracılığıyla tanışan işitme ve konuşma engelli Türkan Külçe ve Bülent Meriç, evlilik kararı aldı. Çift, Keşan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı, şahitliklerini ise Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ve Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar yaptı. Nikahta, çiftin mutluluğuna yakınları da ortak oldu. Engelli çift, çevirmen yardımıyla ve işaret diliyle birbirlerine 'Evet' dedi. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-03-30 17:47:09
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