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Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa çıkacağız (2)

DHA

Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa çıkacağız (2)


'SEÇİMİ İLK TURDA KAZANACAĞIZ'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli'nden sonra geçtiği Edirne'de Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlar ve Millet İttifakı temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan İmamoğlu, "Buradan söylüyorum ki; bizim yola çıkışımızın en büyük ödülü birinci turda seçimi kazanmaktır ve kazanacağız. Benim bu sözlerim siyaset arenasınadır. Siyaset arenasında yol yürüyen insanlara dairdir. Herkes üstüne düşeni alacaktır diye düşünüyorum" dedi.
'İYİ Kİ DOĞDUN FATİH SULTAN MEHMET'
Fatih Sultan Mehmet'in doğum günü olduğunu ve kendisinin de bir fetih şehrinde doğduğunu hatırlatan İmamoğlu, "1461'de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden tam 8 yıl sonra Trabzon kentini fethetmiştir. Dolayısıyla fetih kelimesi, Fatih Sultan Mehmet ismi, Trabzon'da her çocuğun zihninde olan ve tabiri caizse onunla büyüyen bir şehir durumundadır. Ben de bir fetih şehrinin çocuğu olarak dünyaya geldim ve o fethin simgelerinden birisi olan Ortahisar Mahallesi'nin içinde hayatı geçmiş bir çocukluk ve lise yaşlarım oldu. O bakımdan hep derim; 'İstanbul'da belediye başkanı olmak Allah'ın bir lütfu.' Bunun karşılığını verebilmek için sonsuz derece kendisini, hayatını ortaya koyacak bir kararlılıkla yürüyor ve bunu da en fazla eşim ve ailem biliyor. O bakımdan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, yani Edirneli Mehmet'i unutmayan ve her anında yaşayan Edirne şehrine, yürekten teşekkür ediyorum; Fatih'in başkent yaptığı İstanbul'un belediye başkanı olarak, iyi ki doğdun Fatih Sultan Mehmet diyorum" ifadelerini kullandı.
'ÜNİVERSİTELER NİYE KAPALI, BİRİ İZAH ETSİN'
Konuşmasını, üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmamasını eleştirerek devam eden İmamoğlu, "Allah aşkına bana birisi tek maddelik geçerli olduğuna dair bir savunma sunsun. Bu üniversiteler neden kapalı biri bana izah etsin. Üniversiteleri niye kapattılar, çocuklarımızı niye okullardan uzaklaştırdılar. Her konuda niçin eğitimi cezalandırıyorlar. Bir şey olduğunda ilk önce niye eğitimi sıkıntıya uğratıyorlar. Bu ülkede eğitimin bu kadar köhneleşmesi, üniversitelerin bu kadar baskı altında tutulması. Özgürlüklerin en fazla olması gereken üniversiteler niçin kapatılır bu şekilde, anlamış değilim" diye konuştu.
'YÖK BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDERİM'
Konuşmasının devamında İmamoğlu'na uzatılan kağıtla, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerin 3 Nisan'da yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladığı bilgisi verildi. İmamoğlu bunun üzerine, "YÖK Başkanı bugün mü açıkladı? Herhalde Kırklareli'nde çok kızınca 'açıyoruz' diye açıklama yapmış. Gider ayak aklı başına gelirmiş ya. Teşekkür ederim yine de YÖK başkanına yüz yüze eğitim için. Bugünleri niye yediler, onu halen anlamış değilim" dedi.
İmamoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programının ardından Edirne kent merkezinde, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşla buluştu. Mehter takımının gösteri yaptığı caddede, İmamoğlu, kurulan platformda vatandaşlara kısa bir selamlama konuşması yaptı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-03-30 19:16:11

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