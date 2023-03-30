Ekrem İmamoğlu: 86 milyonu ayırmadan bir yolculuğa çıkacağız (3)



'GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLUYUZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne programı kapsamında kentte Meriç Nehri kıyısında bir restoranda iftar programına katıldı. Edirne'den çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeği sonrası konuşan İmamoğlu, Türkiye'nin en batısında iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Şunu söylemek istiyorum; tam da sınırın kıyısında, Edirne'mizde, tam da Meriç'in kenarından itibaren Lozan Antlaşması'ndan sonra topraklarımıza katılan bu bölümünde sizlerle şu çağın en önemli unsurunu paylaşmak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu topraklarda ortaya koyabileceği idari performans, demokrasi performansı, teknoloji performansı, gelişim eğitim, kültür, sanat, yaşama dair ne var ise bizim ortaya koyacağımız performansın sadece ülkemizi ve 86 milyon insanımızı ilgilendirdiğini düşünmeyelim. Bizler, inanınız ki yanı başımızda bulunan İslam coğrafyası dahil olmak üzere Ortadoğu'dan Kafkaslara ta Orta Asya'dan hemen doğu sınırımızdaki İran'dan, Ermenistan'dan, Azerbaycan'a, Gürcistan'a ve bütün Balkanlara dolayısıyla aslında Avrupa'ya o kadar iyi gelecek bir süreci var eder ki inanınız dünya tarihinde önemli bir dönemin başlangıcına milletçe imza atabiliriz. Peki 21'nci yüzyılda bunun tılsımı, bunun kaynağı ne? Bunun kaynağı aslında içi iyiyle dolu şeyler, güzellikle dolu şeyler, barış, demokrasi, iyi yönetim anlayışı, ortak akıl, bilim ve bütün bu hususlardaki atılacak ileri düzeyde adımlar. O bakımdan bu sofralarda bulunan bizler, bu sürece talip olan başta saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı Masa'nın diğer liderleri ve diğer bütün sürece katkı sunacak kişiler, kuruluşlar, partiler, liderleri, özel sektör her birimiz tam da böylesi bir dönemde sorumluyuz. Ve özellikle gelecek nesle karşı sorumluyuz."

Programın ardından İmamoğlu, İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ

2023-03-30 21:43:23



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